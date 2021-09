Esquerra Unida de Baleares will present this Friday the posthumous work of the former federal coordinator of IU, Julio Anguita, ‘Vivo como hablo’ (I live as I speak) in Ibiza. The event will take place at the CCOO union theatre in Vila (C/ del periodista Marià Tur, nº5) at 7pm. The editor, Ricardo González, the coordinator of IU in Córdoba, Sebastián Pérez, and the coordinator in the Balearic Islands, Juanjo Martínez are expected to attend.